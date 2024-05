Internazionali di tennis, protesta di Ultima Generazione: piedi incollati sulla gradinata, lancio in campo di coriandoli e vernice • Terzo Binario News

Lanciati coriandoli in campo, l’interruzione delle partite durata 40 minuti

Nove persone identificate dalla Polizia: la loro posizione è al vaglio. È il bilancio in seguito al blitz di questa mattina – agli Internazionali di tennis – da parte di alcuni attivisti di ultima generazione. In tre sono entrati in azione al campo 12 (doppio maschile tra Gonzalez/Roger-Vasellin e Arevalo/ Pavic) e sei al Pietrangeli (singolare femminile tra Keys e Cirstea ). Secondo quanto riferito, nel corso dell’interruzione sono stati lanciati coriandoli e vernice in campo, qualcuno si è incollato i piedi sulla gradinata. L’episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Una persona è ricorsa alle cure mediche.

Francesca, apicoltrice e operaia agricola. – come riportato in una nota di Ultima generazione, dice: “Se sono qui oggi è perché voglio portare la mia testimonianza di operaia agricola di una piccolissima azienda, che sta vivendo quotidianamente nell’incertezza di vedere il proprio lavoro di apicoltrice svanire. Le calamità stanno diventando la norma a causa del collasso climatico e questo porterà le piccole imprese a fallire. Chi deve pagare è chi ha causato tutto questo, ovvero le grandi aziende le multinazionali. Quale futuro, quale mondo stiamo lasciando alle nostre figlie? Ai nostri nipoti?”.

Leonardo, ricercatore in fisica. “Sono qui perché ho paura del caldo estremo che dovremo affrontare nell’estate che sta arrivando, sono preoccupato per mia nonna che ha 92 anni ed è tra le persone più vulnerabili, che in una giornata bollente rischia la vita solamente per andare a comprare il pane.”