Sociale di Santa Marinella “in ritardo per colpa del Governo” • Terzo Binario News

“Disagio sociale ed economico, contrasto alle povertà emergenti e all’ emergenza abitativa il tutto attraverso una capillare rete di informazione comunicazione e supporto, e azioni concrete di aiuto promosse a favore della fasce sociali più deboli.

Sono queste le iniziative dall’amministrazione comunale di Santa Marinella poste in essere dal sindaco Pietro Tidei e dall’assessore alle politiche sociali Pierluigi D’Emilio.

“La scesa in campo dell’amministrazione cittadina si è resa necessaria, anzi prioritaria – affermano in premessa Tidei e D’Emilio – poiché è bene che si sappia che in questo momento tre fatti gravi stanno accadendo in Italia.

Il governo è in ritardo nella gestione dei fondi del PNRR e questo rischia di vanificare tutto lo sforzo fatto agli enti locali, nello specifico dal nostro assessorato per reperire i fondi sopra citati.

L’inflazione continua a correre pesando con maggiore gravità sulle fasce più deboli.

Non si è provveduto a strutturare una rete di welfare adeguata a seguito della rimodulazione giusta, del reddito di cittadinanza a beneficio di quanti realmente sono impossibilitati a svolgere un lavoro e che ora sono stati lasciati soli e lo resteranno per almeno sei mesi in attesa dell’assegno di inclusione.

Ne consegue che un numero sempre crescente di persone si stanno rivolgendo agli uffici dei servizi sociali dei comuni che come Santa Marinella, sono privi degli strumenti sia normativi che finanziari per fare fronte a tutto questo.

“Noi però non ci siamo tirati indietro – prosegue D’Emilio – Si parte dall’assicurare una forma di supporto pratico attraverso attivazione di servizi all’utente in collaborazione con l’associazione Misericordia e grazie ad un generoso contributo di Enel Cuore.

E’ operativo lo sportello sociale che offre all’interno della sede comunale ogni venerdì mattina dalle ore 9 ore 12 assistenza legale con un avvocato e il giovedì pomeriggio dalle ore 17 alle 19 sarà presente una psicologa presso il presidio ASL di via Valdambrini.

Il martedì e il giovedì mattina dalla ore 9 alle 12 lo sportello del segretariato sociale offre assistenza a tutte quelle persone che hanno difficoltà nel reperire informazioni o compilare domande per accedere ad esempio a bandi e contribuiti

E’ evidente come si sia creata una rete di protezione comunale in grado di raggiungere più persone possibili per porre tutti quei cittadini che stanno vivendo un momento di difficoltà non solo finanziaria ma anche psicologica, nelle concrete condizioni di superare la crisi anche attraverso un reinserimento nel mondo del lavoro. A tale proposito ricordo che ogni martedì pomeriggio dalle ore 13 alle 16 al terzo piano della sede comunale di via Cicerone 25 è operativo anche uno sportello lavoro con un esperto che raccoglierà dati e informazioni utili del richiedente e propedeutiche all’ottenimento di una nuova occupazione e sono almeno una cinquantina i cittadini che hanno già trovato un nuovo impiego. Prosegue ma, su questo tema specifico arriveranno a breve ulteriori aggiornamenti, l’impegno e la collaborazione con Ater che continua la sua attività con una lentezza che sta diventando inaccettabile nel settore del contrasto all’emergenza abitativa. Infine vorrei ricordare la distribuzione di generi alimentari vestiario e altri beni di prima necessità che sempre grazie al lavoro impagabile svolto dai volontari della Misericordia, cui va il plauso e il ringraziamento mio personale e del sindaco Tidei che si svolge ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle 18 nei locali siti sul retro della sede comunale”.

Il Sindaco Pietro Tidei

L’assessore alle Politiche Sociali Pierluigi D’Emilio.