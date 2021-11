Smartphone e Minori, Progetto Comune ne parla ad Anguillara - Terzo Binario News

“Smartphone e minori”: l’evento intende aprire un filone di incontri sul tema “tecnologia e minori” partendo dal principale strumento utilizzato dai giovanissimi: lo smartphone.

Si terrà il 13 Novembre presso la Stazione del Cinema, già ex Consorzio

Agrario, in via Anguillarese, 145 (nei pressi della stazione ferroviaria) alle ore 17.

L’obiettivo principale è quello di fornire, ai genitori, gli strumenti base per poter supervisionare i dispositivi dei propri figli minorenni, a tutela della loro incolumità online.

L’evento, si configura come un seminario di circa due ore, durante il quale si analizzeranno le principali modalità di supervisione dei vari dispositivi in dotazione ai ragazzi. Sarà poi previsto uno spazio di confronto con gli organizzatori per eventuali domande e richieste di approfondimento.

L’obbiettivo di questo e degli incontri futuri è quello di rendere la presenza online dei ragazzi, quanto più sicura possibile, fornendo ai genitori le informazioni necessarie per accedere agli strumenti pensati per queste necessità.