Sistemi turistico–culturali all’avanguardia realizzati da Skylab Studios per Oriolo • Terzo Binario News

Alla presenza del Sindaco Emanuele Rallo, dell’On. Enrico Panunzi, Vice Presidente del Consiglio Regionale e di Erica Paris, Consigliera alle politiche culturali, è stata inaugurata la nuova segnaletica interattiva scelta dal comune di Oriolo Romano, borgo in provincia di Viterbo che si aggiunge agli oltre 180 comuni e 21 patrimoni UNESCO dotati di sistemi turistico – culturali all’avanguardia realizzati da Skylab Studios.

Uno strumento importante per la cittadina, che permetterà così ai suoi visitatori di avere a disposizione una segnaletica interattiva focalizzata su ben 18 punti di interesse, tra cui Villa Santacroce – Altieri, la Casina di Caccia, la via Clodia e la chiesa di Sant’Anna.

Questo progetto offre la possibilità di avere a disposizione 24 ore su 24 un portale di informazioni sulla storia e le curiosità di Oriolo, accessibili semplicemente inquadrando con uno smartphone il QR Code presente sui pannelli posizionati lungo le vie della cittadina.

A rendere possibile l’attuazione del progetto turistico è stato un finanziamento erogato dalla Regione Lazio grazie alla vittoria, da parte del Comune, dell’Avviso Pubblico per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale dei Piccoli Comuni del Lazio “Un Paese ci Vuole 2021” – Progetto “Oriolo lungo la Via Clodia”, il cui obiettivo era proprio l’installazione di una segnaletica interattiva nel centro urbano e nel Parco di Villa Santacroce – Altieri.

Marco Piastra, Amministratore Unico di Skylab Studios: “La possibilità di portare i nostri servizi innovativi in un territorio così vicino a noi è un grande onore e una grande responsabilità. La valorizzazione del patrimonio con servizi digitali e multimediali per noi costituisce il primo passo verso un turismo più accessibile e alla portata di tutti. Skylab Studios è costantemente impegnata nell’innovazione tecnologica applicata alla fruizione del patrimonio culturale, naturale, archeologico ed enogastronomico dei territori, e questo progetto ci permettere di dare la giusta visibilità a un territorio come la Provincia di Viterbo, piena di meraviglie da scoprire. Un progetto che ha visto la massima collaborazione da parte delle istituzioni coinvolte e che ci riempie di soddisfazione.”

La mission dei progetti made in Skylab Studios è soprattutto l’accessibilità, per questo ogni progetto viene minuziosamente ideato affinché sia fruibile a 360 gradi; tutto questo anche grazie alla produzione di Videoguide in Lingua Italiana dei Segni (LIS) per sordi, audioguide multilingua per ipo e non vedenti e alcuni virtual tour, strumenti che consentono a persone con disabilità visibili e invisibili di abbattere le comuni barriere architettoniche che le allontanano dalla possibilità di godere un’esperienza culturale completa.

Particolare attenzione è stata rivolta anche ai più piccoli: l’ideazione di una mascotte, un simpatico pellicano di nome Gaspare, pensato dall’ Amministrazione comunale e disegnato dall’illustratrice Silvia Amantini , consentirà ai giovani turisti di imparare in maniera interattiva la storia di Villa Altieri. La scelta del pellicano sottolinea certamente il legame con la storia di Oriolo Romano, rappresentando uno dei simboli presenti sul suo stemma araldico; anche in questo caso sarà sufficiente inquadrare il Qr Code o scaricare l’App Linkar® e Gaspare si animerà sul display degli smartphone grazie alle potenzialità della realtà aumentata.

“La segnaletica turistica interattiva rappresenta per Oriolo una novità interessante; un percorso che prende le basi dalla guida “Oriolo lungo la via Clodia” e che vuole avere un’attenzione particolare anche per i più piccoli e per il digitale declinato nelle sue forme più accattivanti. – afferma Emanuele Rallo, Sindaco di Oriolo Romano – Un percorso corale, appunto, che, oltre a essere uno strumento fruibile da ogni persona che arriva nel nostro borgo in ogni momento, sarà impreziosito da una speciale mascotte che accompagnerà i bambini a scoprire Villa Altieri. La mascotte è stata un punto sul quale, lungo l’iter di costruzione, abbiamo tanto ragionato e discusso e alla fine ha vinto lui: il pellicano Gaspare, un omaggio al simbolo che è il cuore di Oriolo, il pellicano, e al primo principe Altieri, Gaspare appunto”.

Skylab Studios continua così il processo di favorire l’accessibilità del patrimonio culturale italiano consentendo ad un pubblico più vasto possibile, di accedere con consapevolezza anche ai tesori delle piccole realtà urbane.

Foto: Oriolo Romano Borgo Autentico