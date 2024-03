Silos pericolante alla Stazione di Palidoro, il Sindaco emana ordinanza • Terzo Binario News

Successivamente al crollo delle strutture portanti il silos in Via della Stazione di Palidoro, è stato richiesto l’ intervento dei Vigili del Fuoco per verificare le condizioni dell’immobile e mettere in sicurezza l’area. A seguito dell’ operazione, eseguita il 09/03/2024 ed al progredire del deterioramento di uno dei tre silos, l’edificio è stato transennato ed interdetto ogni accesso, sia pedonale che veicolare.

Attraverso apposita Ordinanza Sindacale è stato quindi richiesto alla Società proprietaria dell’immobile, di provvedere in tempi brevi all’eliminazione dei pericoli, mediante la sicurizzazione delle strutture pericolanti, effettuando un’urgente ed accurata verifica del fabbricato, così come la realizzazione dei lavori di assicurazione e consolidamento per il ripristino dei luoghi.

I silos rappresentano una testimonianza storica, architettonica ed ambientale per il territorio comunale e sono parte integrante della “Tenuta Agricola Falconieri”, centro agricolo dichiarato di notevole interesse e pertanto sottoposto alle relative disposizioni di tutela.

A seguire l’Ordinanza Sindacale completa:

