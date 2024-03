Rapina in un supermercato di Acilia. L’episodio è avvenuto ieri, 28 marzo, in via di Macchia Saponara.

Secondo quanto appreso, sono entrati in azione due malviventi. Uno, con una pistola nella cinta dei pantaloni, era all’ingresso. Il complice, armato di coltello, si è fatto consegnare il denaro (300 euro). Poi la fuga.

Non ci sono stati feriti. Indaga la Polizia.