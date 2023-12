Sicurezza urbana, 6 daspo urbani della Polizia all'aeroporto di Fiumicino • Terzo Binario News

Il Questore di Roma ha adottato 9 Daspo Urbani nei confronti di altrettanti cittadini italiani responsabili di reiterate violazioni, le quali sono state sanzionate con ordini di allontanamento dall’area aeroportuale di Fiumicino.

I provvedimenti, istruiti dalla Divisione Anticrimine della Questura, sono scaturiti su proposta della stazione dei Carabinieri di Fiumicino, in seguito a reiterate contestazioni degli art. 9 e 10 della legge n. 48/17, per condotte che hanno impedito la libera circolazione, la fruizione e la ricerca dei servizi taxi, nell’area della stazione aeroportuale di Fiumicino, creando altresì problematiche alla sicurezza pubblica a causa dell’erogazione di servizi non certificati agli utenti.

Per 6 soggetti il divieto ha una durata di 8 mesi, per i restanti la durata prevista é di un anno.

La finalità della misura di prevenzione è quella di allontanare dall’area perimetrale della stazione aeroportuale i sopracitati soggetti, molti dei quali gravati da precedenti di polizia; il provvedimento ha consentito la libera fruizione delle aree frequentate dagli utenti, consentendo agli stessi l’accesso ai servizi di trasporto da parte di operatori regolarmente autorizzati.

Infine, in caso di violazione del divieto di accesso e stazionamento, i responsabili verranno puniti con l’arresto da 6 mesi ad un anno.