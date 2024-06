Ha una katana e un coltello, ma non sa il perché • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio del comune di Montelibretti, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità.

Nel corso delle attività, svoltasi nell’arco serale notturno, i Carabinieri hanno denunciato 4 uomini. Un 36enne di origine romena è stato trovato in possesso di una katana ed un coltello ma, non sapendone giustificare il porto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi. Un 20enne italiano è stato invece denunciato per spaccio, poiché sorpreso con 5 dosi di cocaina e la somma contante di euro 460.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, invece, un 21enne italiano è stato sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di oltre 1 gr/l; è scattata così la denuncia per guida in stato di ebrezza ed il relativo ritiro della patente di guida; un 32enne egiziano, sottoposto a controllo, ha mostrato ai Carabinieri un permesso internazionale di guida falso, ed è stato così segnalato all’Autorità Giudiziaria per falso materiale commesso dal privato.

Altre 7 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 160 persone e controllato 110 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 7.000 euro.

Pubblicato domenica, 16 Giugno 2024