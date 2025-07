Si tuffa da ubriaca, salvata dai Carabinieri a Ladispoli • Terzo Binario News

Una 40enne ucraina presso la spiaggia libera di via Santa Severa

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli sono intervenuti in via Santa Severa, su tratto di spiaggia libera, per soccorrere una donna ucraina di 40 anni in stato di alterazione psicofisica da probabile assunzione di alcol, risucchiata dalla corrente mentre si trovava a riva.

I Carabinieri di Ladispoli sono riusciti a portarla sul bagnasciuga, dove è giunto il personale sanitario del 118 con ambulanza e automedica.

Trasportata presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia, non è in pericolo di vita.