Gli eventi del fine settimana a Ladispoli fra piazza Rossellini e Grottaccia • Terzo Binario News

L’estate ladispolana entra nel vivo con la settimana clou dell’intrattenimento. Dopo settimane di emozioni, musica, spettacoli e partecipazione senza precedenti, Piazza Rossellini e il sito de La Grottaccia hanno fatto da palcoscenico a un calendario ricco di eventi, registrando un vero e proprio record di presenze.

Un ruolo di primo piano lo ha avuto anche la Biennale d’Arte della Riviera Romana, che ha portato a Ladispoli artisti internazionali, confermando la città come un autentico polo culturale e artistico di respiro internazionale.

Ora l’attesa è tutta per il 6° Ladispoli Summer Fest, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco. Un progetto cresciuto negli anni, oggi capace di trasformare Ladispoli in un punto di riferimento turistico, commerciale e sociale dell’intera costa laziale.

Il format vincente è confermato: tre serate con ingresso gratuito per il pubblico, tre artisti di calibro nazionale e internazionale per coinvolgere tutte le generazioni.

Di seguito il programma:

25 luglio – Gaia

Gaia è oggi una delle voci più influenti del panorama musicale italiano. Forbes l’ha inserita tra gli under 30 più promettenti e la sua carriera è costellata di successi: tre partecipazioni a Sanremo, l’ultima nel 2025 con “chiamo io chiami tu”, certificata disco d’oro. Vincitrice di Amici nel 2020, collabora con Disney per il film Wish e vanta featuring con i top artist italiani. Talento completo, Gaia unisce canto, danza e presenza scenica, amata da un pubblico giovane e trasversale.

26 luglio – Fred De Palma

28 dischi di platino, 6 d’oro, oltre 4 milioni di streaming mensili: Fred De Palma farà ballare piazza Rossellini come mai prima d’ora.

Dopo Sanremo 2024 e i suoi innumerevoli featuring con star internazionali come Ana Mena, Anitta e Sofia Reyes, è ormai considerato il precursore del reggaeton in Italia, amatissimo anche in Spagna e Sud America. Hip hop, bachata e reggaeton si fonderanno in una serata esplosiva.

27 luglio – Francesco Renga

Un gigante della musica italiana. Dagli esordi con i Timoria a una carriera solista ricca di successi, Francesco Renga ha conquistato il pubblico con la sua voce unica.

Vincitore del Festival di Sanremo 2005 con “Angelo”, ha venduto oltre un milione di copie, ottenuto 9 dischi di platino e calcato i palchi più prestigiosi, dall’Arena di Verona al Teatro Antico di Taormina.

Una serata all’insegna dell’emozione e della grande musica d’autore.

Tutti gli eventi si svolgeranno in piazza Rossellini e saranno ad ingresso gratuito.

A breve tutte le informazioni logistiche e di servizio.