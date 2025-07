Incidente al km 34 dell'Aurelia con due vetture a Ladispoli, una 75enne in codice rosso • Terzo Binario News

Consolare chiusa per circa un’ora, illesi gli occupanti dell’altra vettura

La sala operativa del Comando di Roma ha inviato alle ore 13.36 sulla via Aurelia al Km 34,100 al confine fra i comuni di Ladispoli e Fiumicino, la Squadra VF di Cerveteri 26/A per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Il personale VF appena giunto sul posto ha estratto con difficoltà una 75enne dichiarata in codice rosso e assicurata al 118 per il trasporto presso l’Aurelia Hospital, mentre le altre due persone – in viaggio sull’altra vettura – non hanno riportato lesioni.

Sul posto la polizia Stradale per i rilievi con la consolare rimasta chiusa per circa un’ora.