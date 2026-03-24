Infastidiva i passanti e danneggiava i veicoli: bloccato e denunciato da Roma Capitale all'Esquilino • Terzo Binario News

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale di Roma Capitale nelle aree a maggiore criticità del territorio, con particolare attenzione alle cosiddette “zone rosse”, oggetto di controlli rafforzati per il contrasto al degrado e all’illegalità.

Nella giornata di ieri, una pattuglia del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), impegnata nei servizi di vigilanza nel Rione Esquilino, è intervenuta per fermare un cittadino marocchino di 34 anni, in evidente stato di ebbrezza, che infastidiva i passanti creando disagio e preoccupazione tra i residenti.

L’uomo, già conosciuto nel quartiere per episodi analoghi, era solito danneggiare veicoli in sosta nel tentativo di introdurvisi per trascorrere la notte.

Sprovvisto di documenti di identificazione e di permesso di soggiorno, è stato accompagnato presso gli uffici per gli accertamenti fotodattiloscopici e per la verifica della sua posizione sul territorio nazionale.

Dagli accertamenti è emerso che il soggetto risultava destinatario di un precedente decreto di espulsione mai ottemperato. Per tale motivo è stato denunciato e nei suoi confronti è stato altresì disposto un ordine di allontanamento.

L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di attività di presidio e controllo attivate dalla Polizia Locale con l’obiettivo di tutelare il decoro, la sicurezza e la vivibilità del quartiere .