Si stacca un cavo, ferito in faccia un ormeggiatore al porto di Civitavecchia • Terzo Binario News

Si tratta di un romano 56enne, elitrasportato dal San Paolo al Gemelli

Si stacca un cavo durante le operazioni di ormeggio e ferisce in un lavoratore sul volto.

Questo quanto successo stamani intorno alle 8 alla banchina 33 del porto di Civitavecchia.

L’ormeggiatore – un romano di 56 anni – era intento ad ancorare alla bitta le cime della nave Aya M quando, con gli altri colleghi, stava ancorando uno degli ultimi cavi. A quel punto, la cima si è strappata improvvisamente. Forse era già lesionata precedentemente.

Prima di finire sul volto dell’ormeggiatore, ha rimbalzato a terra attenuando la forza.

Tuttavia è stato portato immediatamente in codice rosso al San Paolo di Civitavecchia per le ferite a naso e mandibola.

Poi da lì è decollata l’eliambulanza con destinazione policlinico Gemelli.

Qui le parole del sindaco Marco Piendibene. “Esprimo la vicinanza dell’Amministrazione comunale al lavoratore ormeggiatore rimasto ferito questa mattina durante le operazioni portuali, a seguito della rottura di un cavo. A lui va il nostro augurio di pronta guarigione, insieme a un pensiero di sostegno per i suoi familiari.

L’incidente ripropone con chiarezza la necessità di garantire condizioni di lavoro sicure, in particolare nei contesti ad alto rischio come quello portuale. È essenziale che le istituzioni e gli enti competenti continuino a collaborare per rafforzare ogni misura utile alla prevenzione e alla tutela dei lavoratori”.