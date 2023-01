Si sente male in auto a Centocelle, una pattuglia di Roma Capitale la scorta al pronto soccorso e scongiura il peggio • Terzo Binario News

A Ostia Lido gli agenti hanno salvato un 79enne colto da malore

Era impegnata nei controlli di polizia stradale in zona Centocelle, la pattuglia del V Gruppo Casilino della Polizia di Roma Capitale, quando le agenti si sono rese conto che all’interno di una vettura a margine della strada si stava verificando un dramma.

Una donna sui 45 anni di età si è sentita male e da subito le operanti hanno compreso trattarsi di qualcosa di grave, al punto da scortare immediatamente l’auto, condotta dal marito molto preoccupato per le condizioni di salute della consorte, al presidio medico più vicino.

Grazie alla tempestività d’intervento è stato possibile evitare alla donna una situazione che sarebbe degenerata nel peggiore dei modi. Una volta tratta in salvo, le agenti si sono assicurate nei giorni a seguire dello stato fisico della quarantacinquenne, che si trova fuori pericolo, ma necessita di accertamenti medici di controllo rispetto all’accaduto.

Altro intervento di salvataggio è avvenuto a Ostia Lido, dove gli agenti del X Gruppo Mare di Roma Capitale hanno soccorso un uomo di 79 anni , trovato steso in terra in stato d’incoscienza. Un agente ha effettuato le manovre d’emergenza, per cercare di rianimarlo sino all’arrivo dei soccorsi. Gli operanti hanno quindi provveduto a scortare l’ambulanza fino al nosocomio vicino, regolando la viabilità lungo il percorso, al fine di agevolare l’arrivo del mezzo presso l’ospedale.

In questo modo è stato possibile assicurare all’uomo le cure mediche del caso ed il monitoraggio dello stato di salute, tutt’ora al vaglio.