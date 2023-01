Prende a calci l'auto di Roma Capitale e importuna passanti: denunciato • Terzo Binario News

Mentre era in servizio di polizia stradale, una pattuglia del I gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale ha arrestato la marcia a bordo carreggiata, in Via dei Pontefici, per effettuare alcuni controlli, quando inaspettatamente un uomo di 44 anni ha preso a calci e pugni la vettura sulla quale gli agenti erano a bordo, rompendo uno specchietto retrovisore.

Scesi dal mezzo gli operanti hanno inseguito l’uomo, che si era dato alla fuga, raggiungendolo definitivamente a lungotevere in Augusta, dove è stato fermato e denunciato per danneggiamento aggravato, considerati i danni arrecati all’auto di servizio.

Presso gli uffici del gruppo territoriale sono poi state ascoltate le testimonianze di alcuni passanti , che hanno fatto presente che il quarantaquatrenne li ha importunati sine causa, aspetto per il quale si riservavano di procedere a querela di parte.