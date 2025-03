Si perdono nelle campagne di Cerveteri causa maltempo, due donne trovate dai Carabinieri • Terzo Binario News

Nella serata del 22 marzo 2025, i Carabinieri della Stazione di Cerveteri (RM) sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso al 112, riguardante due donne disperse nei boschi di Monte la Guardia, in località Cerveteri (RM), a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Le donne, insieme ai loro due cagnolini, avevano perso l’orientamento a causa del maltempo che aveva reso difficile il loro ritorno.

I Carabinieri, grazie alla loro profonda conoscenza del territorio e alla familiarità con la zona, hanno avviato immediatamente le operazioni di ricerca nelle aree boschive circostanti.

Nonostante le condizioni meteorologiche difficili, i militari hanno saputo muoversi con rapidità ed efficacia, localizzando le due escursioniste in breve tempo.

Le donne, ritrovate in buone condizioni di salute, hanno deciso di rientrare autonomamente presso la loro abitazione, senza necessità di ulteriori interventi medici.

L’intervento tempestivo e la conoscenza approfondita del territorio da parte dei Carabinieri di Cerveteri sono stati determinanti per il buon esito dell’operazione.