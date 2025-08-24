Si Ladispoli: "Situazioni, al confine tra sfruttamento e illegalità nella "capitale del litorale"" • Terzo Binario News

“Tre euro l’ora, forse qualche spicciolo di più.

Questa è la retribuzione del lavoro per i giovani e non solo, anche a Ladispoli e Cerveteri.

Lo sanno bene i ragazzi e le ragazze che d’estate cercano qualche lavoretto da fare.

Lo sanno bene tante decine di pendolari che lavorano per queste cifre pulendo le camere degli alberghi o case vacanze, servendo le colazioni, assistendo un anziano.

Chi ha la fortuna di lavorare vicino casa deve purtroppo sottostare a paghe miserabili magari pure senza un contratto.

Succede per chi consegna cibo a casa, per chi risponde ad un telefono in una segreteria, perfino per gli istruttori delle palestre.

Come è possibile? Magari accade sotto il periodo elettorale, un dare e avere che vorremmo finisse, soprattutto se vengono sfruttati i lavoratori.

Sono tante le situazioni, al confine tra sfruttamento e illegalità, che vorremmo denunciare, che accadono ancora nella “capitale del litorale”.

Per fare questo, continuiamo a raccogliere le testimonianze, anche anonime, di coloro che vogliono perseguire la nostra battaglia contro lo sfruttamento dei lavoratori”.

Circolo Sinistra Italiana Litorale Nord

“Mahsa Amini”

Alleanza Verdi e Sinistra