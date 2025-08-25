Lunotto dell'automedica spaccato, è accaduto a Ladispoli • Terzo Binario News

La notte fra sabato e domenica notte a Ladispoli è stato spaccato il lunotto di un’automedica ovvero un mezzo che trasporta il dottore direttamente sugli interventi di soccorso.

Il problema si protrae da giorni visto che sono state avanzate svariate segnalazioni e interventi di Carabinieri e Municipale poiché con veicoli privati si è occupato il posto riservato alla postazione automedica del 118 oppure è rimasta bloccata da vetture in seconda e terza fila.

Ciò ha comportato l’impossibilità all’automedica di muoversi sui codici rossi fino al danneggiamento dell’unico mezzo che copre i soccorsi da Maccarese a Civitavecchia.