Si incendia una bombola in un capannone al porto di Civitavecchia • Terzo Binario News

Quest’oggi alle ore 14 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incendio all’interno del porto, altezza varco nord.

Per cause in corso di accertamento una bombola di acetilene, all’interno di un capannone adibito a lavorazione del ferro, si è incendiata generando un dardo di fuoco.

Gli uomini della Bonifazi sono immediatamente giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area e spegnere la bombola di gas.

Visto la complessità dell’intervento si è reso necessario l’ausilio del funzionario e della squadra NBCR, specialisti nel trattare sostanze nucleari biologiche e radioattive.

Dopo numerose misurazioni hanno messo in sicurezza l’area e successivamente organizzato per lo smaltimento della bombola incendiata.

Non si è registrato nessun ferito. Presente sul posto anche la Capitaneria di Porto.