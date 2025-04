Si droga al Mercato Esquilino poi aggredisce gli agenti di Roma Capitale con un vetro: arrestato 34enne egiziano • Terzo Binario News

Nell’ambito dei quotidiani controlli a contrasto dei fenomeni illegali e di degrado urbano svolti dalla Polizia Locale di Roma Capitale, una mirata vigilanza riguarda la zona dell’Esquilino, dove ieri alcune pattuglie dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) sono intervenute all’interno del mercato rionale in seguito ad una segnalazione riguardante la presenza di un soggetto in stato di alterazione che faceva uso di stupefacenti.

Individuato l’uomo, gli agenti si sono avvicinati per le procedure di controllo, ma il soggetto ha subito dato in escandescenze, minacciando il personale con un pezzo di vetro e mettendo in atto comportamenti aggressivi, oltreché autolesionistici, fino a colpire con diversi calci uno degli operanti, costretto poi a ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Una volta bloccato, l’uomo, 34enne di nazionalità egiziana con diversi precedenti penali specifici, è stato dapprima trasportato per accertamenti medici presso l’Ospedale San Giovanni e successivamente condotto nella sede della Polizia Locale di via Macedonia, dove al termine degli accertamenti è scattato l’arresto per resistenza, minacce, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.