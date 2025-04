Ruba un tv 60 pollici da uno stabilimento di Ostia, arrestato dai Carabinieri • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno dato esecuzione ad uno straordinario servizio di controllo del territorio, effettuato nelle aree di maggiore afflusso di residenti e turisti – finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità e del degrado urbano, nei quartieri di Ostia e Vitinia, rispettivamente X e IX Municipio della Capitale.

Unitamente ai militari dell’Arma, l’attività ha visto la partecipazione anche di personale specializzato del NIL di Roma.

I Carabinieri hanno complessivamente arrestato 2 persone, tra queste una per furto ed un’altra in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare.

Si tratta di un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di furto aggravato perpetrato all’interno di un ristorante di Ostia, è stato intercettato da un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia con un televisore di grosse dimensioni tra le braccia, risultato asportato poco prima all’interno dell’attività commerciale.

Un altro uomo invece è stato arrestato perché nel corso del controllo è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma, in relazione al reato di rapina in concorso commesso la scorsa estate. Sono state inoltre denunciate in stato di libertà altre 4 persone, di cui una per detenzione di stupefacenti e tre per porto di arnesi atti allo scasso.

L’intero servizio ha permesso di identificare complessivamente 159 persone (di cui 63 stranieri e 49 gravati da precedenti penali e/o di polizia) e controllare 94 autoveicoli. Sono state elevate 10 sanzioni al Codice della Strada per un totale di 2.500 euro. Sempre nel corso dell’attività i militari del NIL di Roma hanno controllato 3 esercizi commerciali “etnici” per la verifica dell’osservanza delle norme sulla tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale e la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, non riscontrando alcuna violazione. Infine, sono state segnalate alla Prefettura 8 persone per uso personale di stupefacenti, sequestrando, complessivamente, 22 gr di hashish e 1 gr di cocaina.