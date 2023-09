Si conclude sotto l’insegna dei sold out la rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa” • Terzo Binario News

Si è concluso sotto l’insegna dei sold out il festival “Vivi il Castello di Santa Severa“, rassegna promossa dalla Regione Lazio eorganizzata dalla società in house LAZIOcrea, in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Il pubblico affezionato ha riempito ogni sera la grande platea affacciata sul mare, premiando così la proposta artistico culturale di una stagione che ha visto alternarsi i sold out dei concerti e degli spettacoli di Paolo Belli & Big Band, Giampaolo Morelli, Sebastiano Somma, Uniti Per La Musica, Edoardo Bennato, Tribute Pink Floyd Impulse, Danilo Rea e Paolo Damiani, Matthew Lee, Elena Bonelli e Gran Galà della Lirica, con le proiezioni cinematografiche, il teatro, con Francesco Montanari, le visite guidate, la rassegna letteraria e gli incontri con gli autori, il ciclo di conferenze scientifico-divulgativo e gli appuntamenti dedicati al benessere e al movimento.

Soddisfatta l’assessore regionale alla Cultura Simona Baldassarre: “Un castello magico, da vivere tutto l’anno, scenografia d’eccezione di una estate di musica e spettacoli da ricordare. E, soprattutto, un grande successo di critica e di pubblico, con turisti, cittadini e famiglie, allietati da una programmazione culturale di qualità e per tutti i gusti. Sono molto soddisfatta di questa estate a Santa Severa. Abbiamo rinnovato un appuntamento tradizionale, con l’obiettivo di destagionalizzare l’offerta. Un risultato, per ora, centrato.”

Si è trattato diun programma ricco e articolato che attraverso la società in house LAZIOcrea che gestisce il sito per conto della Regione Lazio, ha realizzato l’intento di destagionalizzare le attività in uno dei luoghi più suggestivi del territorio laziale, un patrimonio di enorme valore storico, artistico e culturale da visitare tutto l’anno. La struttura principale della fortezza è affacciata sul mare con il borgo medioevale e all’interno i visitatori possono visitare il Museo del Mare e della Navigazione antica e il Museo del Castello, il Battistero, gli scavi della chiesa Paleocristiana e della Sala del Nostromo oltre alla ricettività per giovani e famiglie dell’Ostello che permette di vivere appieno la magia del maniero baciato dal mare. 40 posti letto distribuiti in 14 comode stanze, 9 delle quali con vista sul mare, poste nell’edificio al primo piano che delimita la corte interna sulla piazza della Rocca.

Il Castello è un complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea, d’intesa con Mic, Comune di Santa Marinella e Coopculture.