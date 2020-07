Si cerca un maestro per la scuola in casa a Cerveteri - Terzo Binario News

Annuncio di Libera Polis

Cerchiamo una MAESTRA/O (non necessariamente titolata/o) da fine settembre in grado e con la voglia di tenere una piccola classe mista di 7-10 bambini homeschooler a Cerveteri (Rm) tra prima e terza elementare. Per info 335.6789482 – info@liberapolis.it

p.s. non offriamo soltanto un occupazione salariata ma soprattutto la possibilità di contribuire ad un progetto di educazione alternativa alle scuole convenzionali… quindi contattaci solo se molto motivato/a

Simone Itri