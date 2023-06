Sgombero case Ater nel Municipio III • Terzo Binario News

Tre gli alloggi occupati abusivamente

Sgombero di tre appartamenti Ater, occupati abusivamente, nel Municipio III. Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia locale, presenti con i gruppi Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana). L’intervento è iniziato alle 6,30 di mercoledì 21 giugno in via Monte Resegone, via Cesare Badiali, via Rina De Liguori.



Gli agenti hanno dato esecuzione ai decreti di rilascio già notificati agli occupanti, tutti italiani; all’interno degli immobili ero presenti tre diversi nuclei familiari.

Sono al momento in corso le attività di riacquisizione.

Asia-Usb Roma, sui social, scrive: “Tufello, sgombero in corso in casa popolare a via Monte Resegone. Vigili e ambulanza sul posto. Nell’alloggio anche una settantenne, mentre l’operazione di sgombero é in corso si attende la sala operativa sociale”.

Foto Facebook Asia-Usb Roma