Nudo in spiaggia davanti ai bambini a Focene • Terzo Binario News

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Verrebbe da dire così parlando di un 60enne romano che in una spiaggia libera attrezzata, su viale di Focene, ha dato vita a uno show non richiesto. L’uomo, infatti, prendeva il sole nudo, come mamma l’ha fatto, incurante della presenza di bambini e adulti.

La segnalazione è giunta agli agenti del commissariato di Fiumicino. Questi, una volta raggiunto il protagonista della vicenda, che si trovava sul bagnasciuga, si sono sentiti rispondere che si scusava, perché in sostanza non sapeva che ci fosse il divieto di nudismo.

Tutto finito? Nemmeno per sogno. Perché il 60enne si è spogliato di nuovo. A quel punto è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

c.b.