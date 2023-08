Sgomberati gli abusivi dalla spiaggia di Passoscuro, blitz della Locale di Fiumicino • Terzo Binario News

““Fiumicino Sicura e pulita” non è solo uno slogan ma una missione intrapresa per ristabilire decoro e legalità in tutte quelle aree fino ad oggi abbandonate al loro destino.

Stanotte, grazie al grande lavoro svolto dalla polizia locale del Comune di Fiumicino, abbiamo sgomberato bivacchi, tendopoli abusive e ripulito un degrado sparso che da anni “soffoca” la spiaggia di Passoscuro.

Abbiamo intrapreso decise e forti azioni contro chi deturpa il nostro territorio e continueremo a vigilare nel rispetto di Fiumicino e dei suoi cittadini”.

A renderlo noto è il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini in un post di Facebook