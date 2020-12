Settevene, un lettore a Città Metro: "Stanchi di proclami e di 6 anni di disagi" - Terzo Binario News

Lettera aperta a Teresa Zotta, da aprile 2019 Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma

Carlo Caldironi, dal 25 giugno delegato alla viabilità della Città metropolitana di Roma

Buongiorno. Condivido una parte del vostro articolo estrapolata dal sottostante link del 9 novembre, sbagliato, come altri, nell’indicare la data di riapertura

“ E’ ormai consuetudine trovare articoli di giornali con dichiarazioni di consiglieri metropolitani che annunciano lavori terminati, strade asfaltate, progetti finanziati che per forza di cose hanno un effetto fuorviante rispetto alle aspettative dei cittadini.”

Sotto riporto un altro link contenente però un’ altra promessa

Fallito il mio auspicio di non leggere di nuovo un articolo su Terzo Binario, avente per oggetto la trionfale riapertura della Settevene Palo II tronco, a doppio senso unico alternato per il solo traffico leggero dal febbraio 2014 e chiusa completamente dal novembre 2019 .

Come me penso che tutti i cittadini utenti della Settevene Palo II tronco siano ormai stanchi di leggere proclami, sia perché puntualmente smentiti dai fatti, sia perché nessun politico può onestamente cingersi il capo di alloro dopo oltre 6 anni di disagi.

Ricordo a memoria la signora Svetlana Celli, delegata alla Viabilità e Trasporti della Città Metropolitana di Roma Capitale , i sindaci Alessio Pascucci di Cerveteri, Giuliano Sala di Bracciano e Crescenzo Paliotta di Ladispoli, il deputato Emiliano Minnucci, il consigliere metropolitano Federico ASCANI.

Chiedo scusa nei confronti di eventuali non nominati : ciò è dovuto a semplice dimenticanza, non certamente al loro importante ruolo politico nel territorio.

Mi viene spontaneo porre alcune domande :

– le ditte che hanno effettuato i lavori di messa in sicurezza della viabilità hanno prestato una regolare fidejussione con primaria società finanziaria ?

– a quanto ammonta l’importo della fidejussione ?

– sicuramente penso ci sia una garanzia sui lavori fatti : quale è la sua durata ?”

Biello Fulvio dal km. 7,3 della Settevene Palo II

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.