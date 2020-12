Ultime ore per le domande dei buoni spesa a Cerveteri - Terzo Binario News

“Scadono oggi, venerdì 18 dicembre alle ore 14:00 i termini per la presentazione delle domande per fare richiesta per usufruire dei buoni spesa.

Per fare domanda è necessario collegarsi a www.buonispesacerveteri.it, registrarsi al sito e compilare il form in ogni campo.

NOTA BENE: registrarsi non significa aver fatto richiesta. Dopo la registrazione è necessario accedere al form ed inserire i dati richiesti.

Chi avesse difficoltà nella compilazione può chiamare i seguenti numeri: 3516075843 – 3519029879 – 3515136927 – 3515506354.

Gli aventi diritto riceveranno una comunicazione via mail o via telefono nei prossimi giorni e ll ritiro dei buoni sarà consentito da lunedì 21 dicembre

Al link un video-tutorial su come compilare la domanda: https://fb.watch/2nkQU-v0Zi/

Alessio Pascucci