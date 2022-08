Settanni sul costruendo campo Alibrandi: "Tidei invece di rispondere offende Fdi Santa Marinella" • Terzo Binario News

“Sono costretto, mio malgrado, ad intervenire sulla questione dell’affidamento dei lavori al campetto sportivo Alibrandi, dopo le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa e sul profilo social istituzionale dal sindaco di Santa Marinella, in replica al comunicato del Circolo Pirgy di Fratelli d’Italia che legittimamente chiedeva fosse fatta chiarezza sul fatto che avesse potuto essere coinvolta la ditta di un consigliere di maggioranza nel subappalto dei lavori, intervenendo a tal proposito l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 63, co. 2 del TUEL.

Premesso che, è un dato di fatto:

– che la determina n. 332 del 29/12/2021 al paragrafo 6 di pagina 7, prevedeva espressamente la possibilità di subappaltare i lavori, ai sensi dell’art. 105 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., contrariamente a quanto da egli sostenuto;

– che nel mese di aprile, allorquando il cantiere è stato allestito sono state apposte le targhe con il logo del Comune bene impresso (quindi con l’autorità amministrativa di controllo consapevole del fatto) in cui risultava chiaramente indicato il nominativo della ditta subappaltante, amministrata dal consigliere di maggioranza;

– che ci sono rilievi fotografici che documentano la suddetta circostanza ;

– che egli stesso nelle sue dichiarazioni abbia ammesso la veridicità che in “prima battuta” l’impresa aggiudicataria aveva contattato una seconda società che si era resa disponibile ad accettare il subappalto;

– che evidentemente quest’ultima circostanza è stata valutata a posteriori per le gravi implicazioni che ne avrebbero potuto seguire sulla stessa amministrazione.

Tutto ciò premesso e di fronte a tali fatti conclamati, che non sono come suo dire illazioni, è pertanto sorprendente che il sindaco, anziché rispondere elegantemente e doverosamente su tali elementi, chiarendo la situazione come un corretto e bravo amministratore dovrebbe fare la butti in caciara con accuse e maldicenza nei confronti del Circolo Pirgy FdI, la cui unica colpa è stata quella di voler legittimamente conoscere la verità su tale faccenda.

Da come si sono sviluppati i fatti e dalla stessa ammissione del sindaco si deduce quindi che il tentativo di subappalto c’è effettivamente stato, ritenendosi pertanto il Circolo Pirgy soddisfatto di aver fatto emergere la verità, senza che ci sia ulteriore bisogno di presentare interrogazioni riguardo a questa squallida vicenda.

Ancor più riprovevole il fatto che il sindaco che ben conosce i transfughi e voltagabbana di casa propria, suoi diretti eredi di famiglia, nonché quelli del suo giglio magico che amministrano la città passati dal PD ad Italia Viva, accenda a proposito di questa vicenda, una polemica sul mio passaggio in Fratelli di Italia, cosa peraltro che mi inorgoglisce, essendo questa l’unica forza politica che in più occasioni ha difeso gli interessi nazionali ed il cui valore della politica sociale è stata riconosciuta persino da eminenti esponenti della sinistra.

Tutto ciò non fa che confermare la pessima comunicazione di un personaggio che rappresenta la città con lo stile poco signorile ed istituzionale che Santa Marinella di certo non merita”.

Cons. FdI Francesco Settanni