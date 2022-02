"Set" della Futsal Civitavecchia al Fiumicino e la vetta si avvicina - Terzo Binario News

Tre ruggiti di Damiano Leone e la Futsal Civitavecchia va. Stroncato il Real Fiumicino sul 6-0 all’Ivan Lottatori e la vetta della classifica si avvicina per i nerazzurri, ora secondi, complice la sconfitta del Laurentino capolista ad Ottavia, tana della Cccp 1987.

Ora i punti di distacco dalla vetta sono 5 e anche La Pisana, terza, perdendo ad Aranova è scivolata a -7. Insomma una giornata positiva sotto tutti i punti di vista per la formazione di Simone Tangini.

Nella terza di ritorno del girone B di C1 le assenze nella compagine civitavecchiese non si notato, sebbene nella lista dei dodici, sette siano under 21.

La Futsal gioca senza pensare a chi manca e per due volte Trappolini si vede stoppare delle belle conclusioni dal portiere Ruisi, molto efficace. Il palleggio funziona ma i civitavecchiesi passano in contropiede: capitan Leone inizia lo show rubando palla e andando in contropiede. La conclusione con la punta del piede brucia Luisi ed è 1-0. Subito dopo ancora Leone in combinazione con Nistor si vede chiudere dal solito Ruisi. Quando il Fiumicino prova a uscire becca il secondo gol, stavolta con la bomba d Todaro sotto la trasversa. Nella ripresa i primi minuti imprimono la svolta all’incontro: in un minuto prima Leone segna rubando palla a capitan Imperato e Trappolini da fuori fa 4-0. La partita di fatto è chiusa e lo schieramento di Carnacci quale portiere di movimento non è scelta che ricompensi il tecnico aeroportuale Marco Mureddu, anzi. I continui attacchi portati alla porta civitavecchiesi vengono frustrati dal portiere Cacace, reattivo e pronto quando viene chiamato in causa. Gli attacchi in massa degli ospiti lasciano la porta sguarnita e ne approfittano facendo festa prima Lipparelli e poi ancora Leone, che sigla tripletta personale e 6-0 definitivo.