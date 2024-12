Servono due miracoli di Natale per Nonnino a Roma e Nerino in Sicilia • Terzo Binario News

Roma (provincia) Serve veramente un miracolo per lui. È un nonnino di circa 12 anni ed è una taglia media contenuta, sui 15 kg. La casa del suo proprietario è stata venduta all’asta e lui è rimasto lì finché hanno potuto. Ora è stato chiamato il canile .

Ve lo immaginate questo nonnino sbattuto in una gabbia di un “meraviglioso” canile de basso Lazio?

Naturalmente non è castrato, vaccinato e non ha analisi fatte. È buono e affettuoso con le persone. Cerchiamo per lui un’adozione lampo, un miracolo…….

Per informazioni e adozione contattate Luisa al 3281158223 oppure Monica al 338/6414837

se non rispondono mandate un messaggio WhatsApp.

NERINO è uno degli orfanelli di Barbara Fichera la volontaria di Siracusa morta qualche mese fa. Nerino è cieco e nella casa oramai disabitata e’ rimasto solo nella stanza dove viveva insieme ad altri cagnolini che per fortuna hanno trovato adozione. La casa presto sarà venduta e Nerino rischia di finire i suoi giorni in un box.

Screenshot

Facciamo questo appello con la speranza che qualcuno di buon cuore possa dare la possibilità a Nerino di vivere in una casa e che sia amato per gli ultimi anni della sua vita.

info Rossella ⁨335 870 6441⁩