Servizi sociali di Ladispoli e Cerveteri, definita la documentazione necessaria per la costituzione del “Consorzio Sociale dell’Etruria Meridionale” • Terzo Binario News

È stata finalmente definita tutta la documentazione necessaria per la costituzione del “Consorzio Sociale dell’Etruria Meridionale”, per la gestione dei servizi sociali di Ladispoli e Cerveteri.

“Si tratta di un importante obiettivo che avevamo inserito all’interno del nostro programma amministrativo e che abbiamo portato avanti con determinazione, in collaborazione con il Comune di Cerveteri”, dichiara il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, che prosegue: “Contiamo di approvare in Consiglio comunale, l’11 dicembre, la nascita di questo nuovo consorzio; la stessa cosa, naturalmente, dovrà fare quanto prima anche il Consiglio comunale di Cerveteri”.

Il primo cittadino ci tiene a evidenziare “l’importanza di questo provvedimento, richiesto anche dal Terzo Settore e sostenuto dalla Regione Lazio, che ha stanziato fondi specifici per questo tipo di iniziative”, conclude il primo cittadino.

“Questa nuova forma di gestione, non più basata su un semplice distretto ma su un ente autonomo partecipato dai due Comuni, ci permetterà di essere più efficienti – spiega l’Assessore ai Servizi sociali Gabriele Fargnoli -, di avere più personale dedicato e di lavorare in maniera più incisiva sui progetti e sui finanziamenti. In sostanza, ci consentirà – conclude – di offrire un servizio migliore, più efficace e più vicino alle esigenze di tutti i cittadini che ne avranno bisogno”.