Sergio Dolenz trovato morto in casa: l'ex dipendente del Pincio aveva 75 anni • Terzo Binario News

Non rispondeva ai parenti, il decesso a sopraggiunto almeno da 10 giorni

È morto Sergio Dolenz, trovato cadavere nella sua abitazione di via Lorenzo Betti 17.

A chiedere aiuto sono stati parenti e vicini intorno alle 16, dopo che non rispondeva alle chiamate. Lo ha trovato la Polizia e da quanto risulta era spirato da giorni.

Il corpo è a disposizione della Magistratura.

Era nato nel 1949 ed era conosciuto sia per essere stato dipendente del comune di Civitavecchia, sia per la sua attività di fotografo (passione risalente agli anni ’90) grazie alla quale girava tanto per la città immortalando le bellezze e scattando agli eventi.

Già in passato aveva avuto già problemi di salute e da qualche tempo non usciva più di casa.

A tenergli compagnia, i suoi amati gatti.