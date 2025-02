Appuntamento mercoledì 5 Febbraio alle 18

Il Comitato per la Pace in Palestina di Ladispoli e Cerveteri invita la cittadinanza a partecipare a una serata di riflessione, solidarietà e impegno per la pace, con la preziosa testimonianza di ospiti:

-Vera PEGNA attivista, traduttrice, scrittrice.

-Bassam SALEH giornalista palestinese

Il Comitato sarà ospite del Circolo Chaplin, in via Duca degli Abruzzi, 97 – Ladispoli (Rm)