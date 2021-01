Senza sagra, le iniziative per sostenere il carciofo di Ladispoli - Terzo Binario News

“La parola d’ordine è arrendersi mai. La Sagra per il secondo anno consecutivo non si terrà, e il Dpcm chiude i ristoranti. Non possiamo certo non scendere in campo per sostenere i nostri agricoltori” così Francesca Lazzeri, assessore al commercio, attività produttive e comunicazione del Comune di Ladispoli.

“Il carciofo – ha proseguito la Lazzeri – è il nostro prodotto di punta nel settore agricolo e visto il momento non possiamo certo non essere preoccupati per tutto il comparto. La cosa incredibile è che è bastata una telefonata con il presidente della Pro Loco, Claudio Nardocci, e con Luigi Cicillini, patron di Centro Mare Radio ed abbiamo unito le forze per il territorio ed ideato #iocomproilcarciofodiladispoli, non solo un hashtag ma una serie di iniziative volte a promuovere l’acquisto a km zero del nostro prezioso carciofo.

Da qui fino alla fine della produzione del carciofo pubblicheremo interviste, foto, curiosità e racconti sul carciofo il tutto realizzato nelle nostre campagne. Faremo conoscere i nostri produttori e soprattutto il loro prodotto, il carciofo, una eccellenza agroalimentare che ha reso famosa in tutta Italia la nostra città”.