Senza patente né documenti: tunisino fermato alle Torri da Roma Capitale • Terzo Binario News

Stavano svolgendo uno dei consueti servizi di controllo in zona Tor Bella Monaca, gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, quando hanno fermato un veicolo Toyota Aygo.

Alla guida un cittadino tunisino di 31 anni che, una volta accostatosi, alla richiesta dei documenti da parte del personale, ha cercato di darsi alla fuga.

Un tentativo vanificato dalla pattuglia, che lo ha bloccato poco dopo. L’uomo, risultato privo di documenti di identità e patente di guida, è stato accompagnato al fotosegnalamento per gli accertamenti di rito.

Oltre alle sanzioni previste per la guida senza patente con il fermo del veicolo , preso a noleggio, nei suoi confronti emesso anche un decreto di espulsione dal territorio nazionale, in quanto risultato irregolare.

Scattata, inoltre, la segnalazione al Prefetto in quanto il soggetto è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, cannabis, in quantitativo corrispondente ad uso personale, che il 31enne aveva provato ad occultare in un pacchetto di sigarette.