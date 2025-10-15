Viabilità e sicurezza stradale vicino le scuole: inizia il posizionamento dei cuscinetti berlinesi a Cerveteri • Terzo Binario News

Oltre che davanti le scuole, posizionati anche in via Colle dell’Asino e vicino l’Ufficio Postale di via Settevene Palo

“Domani mattina inizierà un importante lavoro per la sicurezza stradale a Cerveteri. Prenderà infatti il via l’installazione dei cuscinetti berlinesi, limitatori di velocità che andremo a posizionare nelle zone di maggior rischio e da dove, a seguito sia delle segnalazioni dei cittadini che dai nostri sopralluoghi, sono emerse le maggiori criticità”. Ad annunciarlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale del Comune di Cerveteri.

Saranno posizionati principalmente in prossimità delle scuole, dunque vicino alla scuola Roberto Luchetti, all’Enrico Mattei, alla Salvo D’Acquisto e al Giovanni Cena, oltre che in via Colle dell’Asino, dove oltre a numerose abitazioni vi è un asilo nido. Cuscinetti posizionati anche lungo la Via Settevene Palo, nelle vicinanze dell’Ufficio Postale.

“In particolar modo abbiamo scelto di concentrare il posizionamento dei cuscinetti berlinesi nella zone di maggiore sensibilità del nostro territorio e in quelle dove nel tempo abbiamo ricevuto il maggior numero di segnalazioni relativamente l’eccessiva velocità degli automobilisti – ha dichiarato il Vicesindaco del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri – dunque davanti le scuole e nelle arterie stradali a maggior scorrimento, come via Fontana Morella nell’intersezione con via Italo Chirieletti, dove c’è la scuola materna Roberto Luchetti del Tyrsenia, la strada che costeggia l’Istituto Enrico Mattei e davanti gli istituti Giovanni Cena e Salvo D’Acquisto”.

“Si tratta di limitatori della velocità – ha aggiunto il Vicesindaco Riccardo Ferri – ma è chiaro che alla base di tutto debba esserci il rispetto da parte di tutti del codice della strada. Siamo in un centro abitato, in aree percorse ogni giorno da bambini e famiglie: è fondamentale pertanto, prima di ogni accorgimento dell’amministrazione in tema di viabilità, che tutti procedano ad una velocità moderata e ad una guida attenta. Solo così il posizionamento dei cuscinetti berlinesi avrà davvero efficacia”.

“Con l’occasione – conclude il Vicesindaco Riccardo Ferri – ringrazio il Comando della Polizia Locale ed in particolar modo il Commissario Capo Maggiore Cinzia Luchetti, che mi ha affiancato nei sopralluoghi effettuati nel territorio e che ha dato seguito all’intero iter che ci porterà dunque, domani, ad installare questi importanti dissuasori della velocità”.