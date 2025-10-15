“Conduzione e dominio del pallone”: domenica a Ladispoli masterclass calcistica della LanciaGab Soccer Coach • Terzo Binario News

Appuntamento alle ore 15:30 allo stadio Angelo Sale, iscrizioni ancora aperte: rimasti pochi posti disponibili

Domenica 19 ottobre, la LanciaGab Soccer Coach è pronta ad un evento speciale: un pomeriggio dedicato alla tecnica calcistica, alla conduzione e al dominio della palla, ma soprattutto dedicato ai ragazzi, già appassionati di calcio che vogliono perfezionarsi in maniera sana ed estremamente competente, grazie alle tecniche di Mister Gabriele Lancianese, tecnico qualificato Uefa B.

Il rettangolo verde dell’Angelo Sale di Ladispoli è infatti pronto ad ospitare la prima delle cinque masterclass in programma in questo anno sportivo 2025/2026: con un allenamento mirato, i ragazzi si eserciteranno nel controllo della palla sotto pressione con tutte le superfici del piede, attraverso sfide tecniche e situazioni dinamiche stimoleranno velocità di pensiero, precisione e carattere, spingendo ogni ragazzo a esprimere il massimo del proprio potenziale.

L’appuntamento è per domenica 19 ottobre alle ore 15:30 all’Angelo Sale di Ladispoli. Il costo del corso è di 25€, con una riduzione a 20€ per i già tesserati con l’Academy Ladispoli. Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3762678662