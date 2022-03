Dall'atletica di Cerveteri secondo maxi carico per la popolazione dell’Ucraina - Terzo Binario News

Prosegue senza sosta la grande macchina della solidarietà dell’atletica di Cerveteri.

È infatti partito un secondo grande carico di medicinali e generi di prima necessità che in questi giorni, Loredana Ricci, con l’ausilio dei suoi atleti e delle famiglie, ha saputo raccogliere tra tanti cittadini di Cerveteri.

A raccogliere il carico, è stata come consuetudine la FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera, che provvederà poi a consegnarlo ai punti di raccolta stabiliti dal Governo.

È davvero forte dunque la solidarietà a Cerveteri e nel mondo dell’Associazionismo sportivo etrusco, sempre in prima linea non solo nei successi in ambito atletico ma anche in quelli della solidarietà.