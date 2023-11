Sensazioni, il nuovo album del ladispolano Luigi Petruzzi • Terzo Binario News

Sensazioni, il nuovo progetto musicale di Luigi Petruzzi, è un album di 16 brani strumentali al pianoforte ispirato all’acqua.

Il suono delle onde e l’infinito movimento del mare, riflettono l’atmosfera dell’album e descrivono la sorgente della nostra vita tra mille note e mille gocce, il cui brano inizia e finisce con il suono del mare di Paestum registrato in presa diretta dal compositore.

Il pianoforte leggero e trasparente si amalgama con violoncello, flauto e sax formando scie sull’acqua, senza pensieri, come riflessi dell’anima al cospetto della natura.



“Romantic piano pop” il progetto ispirato a quel paradiso dell’isola di Ischia dove l’artista si rifugia spesso per sognare e sentirsi libero al cospetto di un tramonto d’oro da cui prende in prestito la sua rara bellezza, respirando le sensazioni dei colori e delle gocce d’acqua.



“Sensazioni“.: un regalo per l’anima tra influenze di music classica, pop e swing.



Una nuova sfida per il musicista romano dopo 4 anni dall’uscita del suo precedente album e il singolo dello scorso anno, con oltre 500.000 streaming su Spotify.

SENSAZIONI, da un’idea di Luigi Petruzzi, compositore, pianista, arrangiatore con particolare cura delle orchestrazioni.

https://songwhip.com/luigipetruzzi/sensazioni