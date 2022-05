Semi di Pace, inaugurato a Tarquinia l'Emporio della Solidarietà - Terzo Binario News

Giornata di festa e tanta partecipazione per l’apertura del negozio

“42 anni fa siamo partiti da un pacchetto di pasta: oggi potete vedere che cosa è stato possibile realizzare impegnandoci con costanza, serietà, professionalità ogni giorno e soprattutto allargando la rete di collaborazioni. Benvenuti all’Emporio della Solidarietà”.

Il nostro presidente Luca Bondi ha così concluso ieri la serie di interventi istituzionali che hanno preceduto la vera e propria inaugurazione dell’Emporio. Prima del Presidente, e davanti a circa 150 ospiti tra rappresentanti delle Istituzioni, referenti della rete solidale, volontari e beneficiari del servizio, è intervenuta la dott.ssa Nina Maurizi, responsabile Progettazione Sociale di Semi di

Pace, che ha presentato la nuova iniziativa, ed Erika Biagioni, Segretaria Generale, che ha voluto ringraziare uno per uno, chiamandoli sul palco, i volontari che hanno reso possibile la realizzazione dell’Emporio.

L’emporio



Due testimonianze hanno arricchito la giornata. La prima di Anna proveniente dall’Ucraina che abbiamo accolto con la sua numerosa famiglia, composta da 10 persone, e che ha raccontato che cosa ha significato per lei il nostro aiuto appena arrivati a Tarquinia. La seconda di Antonietta, una nostra concittadina, che in alcuni momenti della sua vita si è trovata ad avere necessità del nostro sostegno.

Stefania Milioni, vicedirettrice Caritas Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia, ha infine portato il suo saluto, come collaboratrice nella formazione dei volontari, e quello del Vescovo Gianrico Ruzza.

ll progetto risponde all’Avviso pubblico “Comunità solidali 2020” (Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore).

Autorità presenti ieri: Giovanni Marruzzo dirigente Commissariato di Polizia Tarquinia; Maggiore Scibilia Anna in rappresentanza del Comandante XI Reggimento Trasmissioni; Maggiore Pasqualina Frisio in rappresentanza del comandante compagnia di Tuscania; luogotenente Fabio Tasca della Capitaneria di Porto di Civitavecchia; Tenente Colonnello Grassi del Cesiva in sostituzione del comandante esercito generale Minghetti; pastore Raffaele Gammarota della

chiesa Battista di Civitavecchia; pastore Salvatore Scognamiglio della chiesa del Nazareno di Civitavecchia; Domenico Arruzzolo presidente Associazione Viterbo con amore; Remo Ceccarelli responsabile FEAD Emporio della solidarietà Viterbo.

Taglio del nastro e benedizione del vescovo

I partner erano rappresentati da: per la Caritas diocesi di

Civitavecchia-Tarquinia, la vice direttrice dott.ssa Stefania Milioni e

collaboratrici; per il comune di Tarquinia erano presenti l’assessore

alle politiche sociali dottor Alberto Riglietti; il Presidente del

Consiglio Comunale Federica Guiducci; i consiglieri Roberto Borzacchi e

Gabriele Ciurluini; per il comune di Monte Romano era presente Loredana

Gabrielli, vicesindaco e assessore alle politiche sociali; per la ASL

Viterbo direzione generale era presente Antonella Marsiglioni e

l’assistente sociale Giulia Lista riferimento per il progetto emporio su

Tarquinia; per la Croce Rossa Italiana comitato di Tarquinia Paola Di

Costanzo e altri volontari.



Infine è per noi doveroso ringraziare anche tutti gli enti, le aziende e

le persone che hanno creduto e contribuito a far crescere e sviluppare

il nostro progetto: Unicoop Tirreno che ogni giorno dona

all’Associazione le derrate alimentari di prossima scadenza nella

persona di Roberto Giomi, responsabile area Soci; Eurospin e la Conad di

Tarquinia; per Unicredit Fondo Carta Etica che lo scorso anno ci ha

aiutati a sostenere, sempre con l’acquisto di derrate alimentari

aggiuntive, le famiglie del nostro territorio, era presente il direttore

Daniele Contestabile; la Fondazione Carivit che sostiene numerosi

progetti dell’Associazione a sostegno delle famiglie; la Azienda

Agricola Renzo Viscarelli e la Azienda Agricola Giuliano Mancinelli per

la periodica fornitura di ortaggi puntualmente consegnata dal nostro

affezionato collaboratore Alberto Blasi che trova sempre il modo di

venire incontro alle nostre esigenze.



Al termine dei saluti si è quindi svolto il rito di svelamento della

targa e il taglio del nastro seguiti da una solenne benedizione

concelebrata dal nostro padre spirituale Padre Paolo Maiello assieme a

Padre Vasile della comunità ortodossa di Viterbo.



Tutti i presenti hanno potuto poi visitare l’Emporio della Solidarietà e

partecipare al rinfresco conclusivo.



(l’evento è andato in diretta sulla nostra pagina Facebook ed è sempre

visibile qui https://www.facebook.com/semidipacetarquinia assieme ad

altre foto della giornata)