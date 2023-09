"Semi di pace", alla Cittadella di Tarquinia continuano i corsi di italiano per stranieri • Terzo Binario News

A partire dal mese di aprile 2022, presso la Cittadella

dell’Associazione umanitaria Semi di Pace ODV un gruppo di volontari

formato da Monica Calzolari, Luigi Clemente Cavallo, Carmen Dell’Ascenza

(docente L2) e Loretta Perrone ha svolto corsi gratuiti di italiano per

stranieri.

L’iniziativa, che ha riempito il grande vuoto di proposte e

di occasioni di integrazione e di inclusione che caratterizza

negativamente la provincia di Viterbo e i comuni del litorale in

particolare, ha trovato grande riscontro da parte degli interessati,

coinvolgendo una trentina di immigrati di età compresa tra i 10 e i 67

anni, provenienti da dieci diversi paesi (Albania, Repubblica

democratica del Congo, Egitto, Mali, Marocco, Nepal, Pakistan, Tunisia,

Turchia, Ucraina), in possesso di livelli di istruzione molto diversi

tra loro: alcune donne e alcuni giovani erano analfabeti, mentre la

grande maggioranza nel proprio paese aveva frequentato la scuola

primaria, un buon numero aveva frequentato anche la scuola secondaria di

primo grado e soltanto una minoranza possedeva un diploma di scuola

secondaria di secondo grado o una laurea.

Per rispondere a questa situazione di partenza, avendo a disposizione una sola insegnante L2 affiancata da tre volontari di supporto, sono stati costituiti due

gruppi omogenei per età e livello di istruzione che hanno frequentato

due corsi settimanali di due ore ciascuno svolti dalla docente

specializzata e incontri di ulteriori due ore nei quali gli altri

volontari hanno effettuato la correzione dei compiti, esercitazioni e

conversazione. Durante l’anno si è riscontrato un alto tasso di

abbandono da parte degli iscritti iniziali e un incremento di iscritti

che si sono aggiunti negli ultimi due mesi dei corsi, a causa della

variabile situazione lavorativa dei migranti soggetti agli andamenti

stagionali.

Alla luce di questa esperienza complessivamente positiva e

per rispondere all’ulteriore aggravamento delle condizioni dei migranti

determinato dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri a

Cutro il 9 marzo e convertito in Legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha

escluso la somministrazione dei corsi di lingua italiana dai servizi

complementari del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, si è

deciso di rinnovare l’iniziativa. In risposta alle criticità sopra

evidenziate, si è deciso di strutturare in maniera più articolata e

flessibile dal punto di vista degli orari e dei livelli i moduli delle

lezioni (ca. 60 ore ciascuno da ottobre a febbraio) e per raggiungere

questo obiettivo, in primo luogo, ci si è adoperati per incrementare il

numero dei docenti volontari e per dotarli delle competenze specifiche,

grazie a un corso di formazione offerto gratuitamente dalla

professoressa Angela Costantini, formatrice specializzata L2.

Nell’anno scolastico 2023-2024 i corsi di italiano inizieranno a ottobre

e saranno organizzati sulla base delle informazioni fornite dagli

studenti nell’apposito “Modulo di iscrizione”, distribuito in formato

digitale attraverso i canali social e la rete dei contatti

dell’Associazione e in formato cartaceo presso l’Emporio solidale nella

Cittadella di Semi di Pace (Loc. Vigna del Piano snc) e presso la

piadineria Sotto Sopra Piad’He Art Café (Viale dei Tritoni, 82 – Lido di

Tarquinia).



Il modulo, compilato in tutte le sue parti e firmato, deve essere

consegnato alla Segreteria o all’Emporio della Cittadella di Semi di

pace o alla piadineria Sotto Sopra Piad’He Art, oppure inviato

all’indirizzo di posta elettronica: parcodellapace@semidipace.org

(oggetto: Corso di italiano).

Tutti i richiedenti saranno ricontattati per l’inizio delle lezioni,

previsto nella prima settimana di ottobre 2023.