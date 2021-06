Sei colonnine di ricarica Enel X a Santa Severa - Terzo Binario News

Grande soddisfazione del Sindaco Pietro Tidei, dell’assessore alle attività produttive Emanuele Minghella e del consigliere Andrea Amanati che hanno presenziato all’inaugurazione ufficiale a Santa Severa di una delle sei postazioni di ricarica per veicoli elettrici posizionata all’interno del comprensorio comunale e già operative.

Sono sempre più numerosi i Comuni che al pari di Santa Marinella scelgono di sposare la mobilità sostenibile al fianco di Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che offre soluzioni innovative a supporto della transizione energetica.

I requisiti affinché un Comune possa rientrare con priorità nel piano di infrastrutturazione di Enel X sono: la predisposizione di un Piano urbano della Mobilità organico che preveda l’installazione di punti di ricarica presso siti istituzionali e strategici, la celerità e snellezza amministrativa nella gestione delle procedure, il coinvolgimento dei principali enti locali (Università, Tribunali, musei e altri poli di interesse) adozione di politiche di incentivazione (come ad esempio le agevolazioni per il parcheggio) per l’utilizzo dei veicoli a zero emissioni. A questi si aggiunge il rispetto dell’accessibilità alle infrastrutture e infine l’elettrificazione della flotta delle amministrazioni locali.

“L’installazione delle infrastrutture di ricarica nel Comune di santa Marinella rientra nel Piano Nazionale per la mobilità elettrica che vede Enel X impegnata nell’installazione di oltre 14.000 punti di ricarica entro il 2021 – dichiara Federico Caleno, Responsabile mobilità elettrica di Enel X Italia. “Il piano – che prevede una copertura capillare in tutte le regioni italiane attraverso la creazione di infrastrutture di ricarica quick da 22kW, fast da 50kW fino alle ultrafast da 350kW – è dinamico, flessibile, aperto a tutti coloro, enti pubblici e privati, che intendono collaborare per la crescita della mobilità elettrica in Italia, dando priorità alle Pubbliche Amministrazioni che rispondono ai requisiti del Comune Virtuoso”.

Obiettivo dell’intesa siglata tra Enel X e il Comune di Santa Marinella è contribuire al miglioramento della qualità dell’aria in aree di particolare interesse naturale e paesaggistico, promuovendo la mobilità a zero emissioni e anche la fruizione di luoghi cittadini e di villeggiatura

“Con questa iniziativa – commenta il sindaco Tiidei – la nostra amministrazione ha dimostrato, ancora una volta di andare verso la giusta direzione rendendo con la presenza di sei colonnine di ricarica per veicoli elettrica le due cittadine a vocazione turistica sempre più ecosostenibili Sono certo che anche i villeggianti , visto che nelle metropoli e nello specifico nella capitale sono sempre più numerosi gli automobilisti che hanno scelto una mobilità pulita, sapranno apprezzare la presenza delle stazioni di ricarica posizionate in punti strategici del comune “

Questo è stato possibile anche grazie all’investimento fatto da Enel X che è la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l’innovazione e guidare la transizione energetica”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei