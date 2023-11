Seconda sconfitta consecutiva per il Cerveteri, contro il Pescia Romana non basta Toscano • Terzo Binario News

Domenica amara per il Città di Cerveteri.

Gli etruschi escono infatti sconfitti dalla trasferta contro il Nuova Pescia Romana con il risultato di 2 a 1.

Non è bastato il gol di Toscano, che di fatto aveva illuso la squadra del Presidente Lupi. A ribaltare il risultato, ci ha pensato una doppietta di Abis, che fa dunque “sprofondare” il Cerveteri nel secondo K.O. consecutivo.

Una brutta battuta d’arresto dal quale però il Cerveteri è pronto a risollevarsi.

Si proveniva comunque da due giorni complessi per il Cerveteri, iniziati venerdì sera con la separazione da Giampaolo Superchi, allenatore della squadra.

Ma nulla è perduto: ora per la squadra di Cerveteri, la testa è già a domenica prossima contro il Tolfa. E lì, davvero non si può sbagliare per non perdere la posizione nelle zone alte in classifica