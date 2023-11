Il futuro di Crazy Time di Evolution Gaming nell’industria casinò • Terzo Binario News

Il futuro del gioco CrazyTime sembra essere già scritto nelle stelle. Radioso, buio? Questo articolo svelerà la vita prossima del gioco ruota della fortuna più popolare del momento

Introduzione

CrazyTime è uno di quei giochi capaci di catturare l’attenzione. I giocatori che lo hanno provato, hanno altresì avuto un’ottima esperienza. Attualmente si tratta di un intrattenimento super popolare! È uno dei pochi live games a concedere la possibilità di ottenere 4 bonus. La voce di tale peculiarità si è sparsa a macchia d’olio. Oggi, Crazy Time vanta milioni di giocatori in tutto il globo.

Nell’articolo andremo a conoscere meglio anche Evolution Gaming, quindi la software house del gioco. Investigheremo sui processi tecnologici apportati da CrazyTime e agli altri intrattenimenti. Infine, ci dedicheremo alla regolamentazione e al quadro giuridico legati a questa bellissima ruota fortunosa.

Il dominio di Evolution Gaming nel casinò dal vivo

Evolution Gaming è una sofware house di indubbia qualità. Offre i suoi giochi a centinaia di casinò online. Ciò fa di essa una casa di produzione intrattenimenti estremamente affidabile e nota nel panorama. Ha prodotto giochi di successo quali:

Funky Time,

Starbusrt

Bonanza

Craps Live

Gonzo’s Quest

Solo questi nomi bastano a far capire la sua nomea! Il miglior gioco resta la ruota della fortuna più pazza al mondo. Quindi gioca a Crazy Time di Evolution Gaming anche tu!

La software house viene fondata nel 2006, ma lancia CrazyTime attorno al 2022, raggiungendo un successo incredibile. La ruota più pazza di tutte ha questo potere. È capace di aumentare i profitti non solo dei giocatori, ma anche dei suoi creatori. Attualmente, ci giocano diversi milioni di persone in tutto il mondo. Con i suoi 60 e più segmenti, è una delle ruote più grandi del mondo casinò. Chissà se in futuro non ne verranno aggiunti altri!

Progressi tecnologici

Il progresso e la tecnologia sono importantissimi per i giochi gambling online. Soprattutto per il loro futuro. Questo è assodato. Per quel che riguarda il futuro, bisogna dire che i giochi e i casinò sono sotto cambiamento continuo. Questo perché si sviluppano periodicamente nuovi software. Che siano di sicurezza o per la qualità dei giochi o dei siti. Ciò vale a dire che anche Crazy Time sarà cambiato e migliorato.

Ad esempio, è possibile che nell’immediato futuro si giochi coi sensori VR. La realtà virtuale potrebbe fare al caso di CrazyTime. Il gioco in questione, essendo presentato dal vivo coi suoi host, darebbe la sensazione di “casinò fisico”. I giocatori, pur restando nelle loro abitazioni, grazie al VR potrebbero sentirsi come in un casinò.

CrazyTime è un gioco molto avanzato in senso di design. Ma non solo. Perché anche le musiche, meglio sintetizzate, intrattengono meglio il giocatore. I simboli delle slot sono più realistici, così come le animazioni e i disegni. Le connessioni di ultima generazione, inoltre, lo aiutano a scorrere rapidamente.

Regolamentazione e quadro giuridico

Il gioco d’azzardo online non è sempre stato ben visto. Ciò soprattutto in Italia. Il Decreto Dignità del 2019 ne ha proibito addirittura la pubblicità. Così facendo, si sarebbe limitato il gioco ai giovani. L’attuazione della legge ha danneggiato moltissime compagnie che, purtroppo, si sono viste private d’ingenti guadagni. Attualmente, il gioco d’azzardo è concesso sulle sole piattaforme abilitate. Ciò vale a dire che, per esercitare il gioco, i siti devono avvalersi della certificazione di una gamblig authority. Un esempio di gambling authority è senza dubbio l’ADM.

Per quel che riguarda CrazyTime, le leggi non hanno avuto un grande effetto. Il gioco è nato dopo il Decreto Dignità e rispetta, inoltre, tutte le normative europee. Ogni intrattenimento online deve avere un RTP pari o superiore al 91% (CrazyTime raggiunge il 95%). Così facendo, si evitano grosse perdite al giocatore. Al contempo gli si assicurano mani vincenti. La normativa europea prevede che le piattaforme pubblicizzino il gambling sicuro. Si tratta di un importante passo avanti per la tutela degli utenti. Questi ultimi possono trovare i contatti di associazioni e ONLUS pronti ad aiutarli in caso di necessità. In tale maniera si possono raggiungere lieti fini ed evitare situazioni incresciose.

Conclusioni

CrazyTime è un gioco che ha molto da offrire a chi lo gioca. Ottimi premi, ottimi moltiplicatori, succulenti bonus. Il tutto condito da fantastici presentatori. Le scommesse minime e massime sono perfettamente abbordabili. Su ogni piattaforma. Il gioco può ancora crescere e diventare senza dubbio un capostipite della sua generazione! Il futuro di CrazyTime è senza dubbio certo. Manterrà il suo status di gioco popolare e continuerà a divertire.