Seconda edizione del Premio Scalfari Città di Civitavecchia: mercoledì al Traiano la premiazione • Terzo Binario News

Per il giornalismo la giuria ha scelto Lucio Caracciolo, per la poesia Mariangela Gualtieri. Ci saranno alcune menzioni d’onore

E‘ arrivato il giorno della premiazione per la seconda edizione del Premio Eugenio Scalfari Città di Civitavecchia. L’appuntamento è per mercoledì 13 dicembre alle 18 al teatro Traiano

Il premio, promosso dalle tre associazioni culturali cittadine Spazioliberoblog, Book Faces, Blue in the Face, è stato istituito lo scorso anno dopo la scomparsa del grande giornalista, nato a Civitavecchia nel 1924 e che dalla città ricevette in vita la cittadinanza onoraria e la Quercia d’oro, il più alto riconoscimento.

E’ impossibile ricordare Eugenio Scalfari senza parlare della sua principale creazione, il quotidiano La Repubblica.

Non è per caso che a presiedere la giuria sia Ezio Mauro, per il suo profondo legame con Scalfari e con La Repubblica, e che della giuria facciano parte figure di grande prestigio del giornalismo e della cultura italiana: Bruno Manfellotto, Concita de Gregorio, Corrado Augias, Dacia Maraini, Loredana Lipperini, Maria Grazia Calandrone e, in rappresentanza delle Associazioni promotrici, Nicola R. Porro e Maria Zeno.

Il Premio è patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Civitavecchia, dall’Autorità di Sistema Portuale e da altre Associazioni ed Enti cittadini ed è sostenuto da importanti società che operano sul territorio tra cui Enel e Thyrrenian Wind Energy oltre che da notevoli operatori locali.

I premi saranno assegnati: per il giornalismo a Lucio Caracciolo, direttore di Limes; per la poesia a Mariangela Gualtieri per L’incanto fonico. L’arte di dire poesia (Einaudi).

Saranno inoltre consegnate alcune Menzioni Speciali: per il giornalismo agli inviati di guerra Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera e Stefania Battistini inviata del TG1; per la poesia, una Menzione Speciale alla memoria di Gabriele Galloni, giovane poeta deceduto all’età di 25 anni, sarà consegnata alla madre.

I premiati hanno assicurato la loro presenza alla manifestazione del 13 dicembre al Teatro Traiano.

Saranno letti da Pino Quartullo dei versi di Gabriele Galloni e la serata sarà condotta da Gino Saladini.

L’ingresso è libero. Il pubblico comincerà ad entrare dalle 17,30.