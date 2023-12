Applausi per il Purple Gospel Choir di Tolfa in concerto a Ferrara • Terzo Binario News

Venerdì l’ensemble diretto dal maestro Timothy Martin sarà ad “Allumiere Magic Christmas Street”

Domenica 3 Dicembre ha avuto luogo nella prestigiosa cornice del Teatro Comunale di Ferrara la 15^ edizione del Concerto di Beneficenza organizzato dal Comando Operazioni Aerospaziali, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ferrara e della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara.

La Fanfara dell’Aeronautica Militare del Comando della 1^ Regione Aerea, diretta dal M° Antonio Macciomei, si è fusa in maniera estremamente piacevole con il repertorio proposto dagli oltre 50 elementi del coro gospel composto dall’unione tra il celebre “Amazing Grace Gospel Choir” di Roma e il “Purple Gospel Choir” di Tolfa, sotto la direzione del Maestro e Solista Timothy Martin, tenore e

performer afro-americano noto sulla scena nazionale e internazionale.

Ad accompagnare inoltre il Coro i musicisti Emanuele Bruno, al pianoforte digitale, Eric Daniel, sassofonista di fama internazionale dalle notevoli collaborazioni, Fabio Giovannoli alla batteria, Cristian Murasecchi alla chitarra e Paolo Pecorelli al basso.



Quest’anno le Associazioni no-profit beneficiarie della raccolta fondi, selezionate in accordo con il Comune di Ferrara e che operano attivamente nel territorio estense, sono state: AISM Ferrara (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), Fondazione ACAREF (Allied Community Ataxia Research Foundation), Oltre le Nuvole ODV.Calorosissima la partecipazione del pubblico in un teatro sold-out per circa un migliaio di presenze, con un repertorio particolarmente coinvolgente sia per la scelta dei brani, sia per l’emozionante alternanza e mescolanza di musica e voci con brani interpretati da Fanfara, Coro e dalle due formazioni congiunte.

Tra le altre, hanno risuonato le note delle notissime Hallelujah e Amazing Grace, toccante l’interpretazione solista del M° Timothy Martin di What a wonderful world sulle note della Fanfara e si è potuto gustare un anticipo di atmosfera natalizia grazie al Medley di brani tradizionali The spirit of Christmas.

Sulla scia degli applausi come bis sono stati interpretati inoltre All I want for Christmas is you e l’immancabile Oh Happy day.

In chiusura, un commovente e sentito Fratelli d’Italia che ha affiancato un appello alla pace. Grandissima esperienza per il coro proveniente dai Monti della Tolfa che, onorato del privilegio di un invito così prestigioso e ancora carico dell’adrenalina e della gioia accumulate sul palco, invita tutti al prossimo appuntamento del calendario natalizio, questo venerdì 8 Dicembre ore 18:45, ad

Allumiere in piazza della Repubblica all’interno celebrazioni della manifestazione “Allumiere Magic Christmas Street”, che oltre al concerto, prevede un ricco pomeriggio tra parata natalizia e fontane danzanti.