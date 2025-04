Seatrade di Miami, il Pincio ospite dello stand dell’AdSP Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Comune di Civitavecchia sarà ospite presso lo stand dell’AdSP alla vetrina internazionale del Seatrade Cruise Global 2025, la più grande fiera mondiale del settore crocieristico, che si terrà a Miami dall’8 all’11 aprile. Un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore che vedrà tra gli altri la partecipazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici di Civitavecchia, Patrizio Scilipoti, in rappresentanza del Comune e di Stephen Clerkx per CFFT.

L’evento si configura come un’opportunità strategica per rafforzare la posizione di Civitavecchia, il secondo porto crocieristico più grande d’Europa e tra i principali hub globali del turismo crocieristico. Miami offrirà l’occasione di avviare scambi e di instaurare nuove collaborazioni con i numerosi stakeholders internazionali.

Sarà anche un’opportunità per poter illustrare una serie di progetti particolarmente significativi per lo sviluppo di Civitavecchia; tra questi una particolare evidenza va segnalata per interventi sulla crescita dei traffici portuali, sulla valorizzazione del parco termale e dell’area ex Italcementi, che, proprio perché è stata acquisita all’inizio del mandato di questa amministrazione, rappresenta la vera scommessa di uno straordinario rilancio della nostra città.

Il Comune di Civitavecchia è impegnato a rafforzare il proprio ruolo di destinazione turistica privilegiata, grazie al sinergico e costante lavoro anche con la Rome Cruise Terminal, che nella circostanza sarà rappresentata dal suo Direttore Generale John Portelli. L’impegno della città è volto a stimolare il turismo e attrarre nuovi investimenti, consolidando Civitavecchia come un polo d’eccellenza per il turismo crocieristico e un motore di sviluppo economico per l’intero territorio. La partecipazione alla Seatrade Cruise Global 2025 si inserisce all’interno di un più ampio piano di valorizzazione economica, che punta a rendere Civitavecchia non solo un punto di arrivo, ma anche un luogo di attrazione, cultura e innovazione.