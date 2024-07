"Scusi, dobbiamo chiudere i lettini": accoltella bagnino e poi fugge • Terzo Binario News

Si è avvicinato al bagnante. E lo ha invitato ad andarsene, visto che stavano chiudendo i lettini. In risposta, è stato accoltellato. Vittima della violenza un bagnino del Mec’s Village a Capocotta. L’episodio è accaduto intorno alle 19 di ieri, 26 luglio, su via Litoranea-Lido di Ostia.

Il bagnino, ferito non in maniera grave, è stato trasportato al Campus Biomedico in codice giallo. Indaga la Polizia, che cercherà di dare un nome e un volto all’aggressore, il quale per il momento ha fatto perdere le proprie traccce.