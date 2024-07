Addio ad Antonio Parisi, i messaggi di cordoglio • Terzo Binario News

“Sono stato a trovare Antonio ieri mattina, per l’ultima volta, insieme a Cesare… era lucidissimo e consapevole.

Ci ha salutato da grande uomo, un gigante che affronta la fine senza abbassare lo sguardo.

Voglio condividere lo scritto di Valentina Di Gennaro perché non poteva esserci testimonianza più toccante… Ciao Camicione”. Marco Piendibene

Oggi questa città, piange non solo un uomo di sport. Ma un uomo che ha fatto dello sport al servizio della comunità un modo per dare un senso alla sua vita.

Una vita passata in ciabatte e costume, con il cloro e i vapori della piscina d’inverno e il sole che brucia la schiena d’estate.

Tutti quei riti che solo chi è cresciuto guardando una riga blu dipinta sott’acqua conosce. Dagli spogliatoio sotterranei di Largo Caprera, alla piscina comunale di Via Maratona.

Per tanti anni quella vita è stata anche la mia e le nostre esperienze si sono incrociate.

Quel mondo e la sua guida hanno contribuito a costruire molto di quello che sono adesso.

Lo sport e la pedagogia, l’inclusione, contro ogni forma di abilismo.

Antonio Parisi mi ha conosciuto bambina, ragazza, giovane donna, madre.

Ha insegnato ai miei figli a nuotare come avevano fatto con me lui e Marco Piendibene.

Con me ha parlato di nuoto, pallanuoto, nuoto in acque libere e anche di politica. Di sport e di città.

Per me un grande dolore.

“Con profonda commozione, la Fondazione Cariciv, nella persona della Presidente Gabriella Sarracco, unitamente a tutti gli organi e soci, esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa del caro Antonio Parisi, figura emblematica e stimata della nostra comunità.

Antonio Parisi, indimenticabile campione di pallanuoto, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama sportivo civitavecchiese. La sua carriera, caratterizzata da passione e dedizione, lo ha visto non solo eccellere in vasca, ma anche distinguersi come allenatore e dirigente locale, sempre pronto a sostenere e incoraggiare le nuove generazioni.

La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui momenti di vita e di sport. La Fondazione Cariciv si stringe alla famiglia Parisi in questo momento di dolore, esprimendo la propria vicinanza e il proprio affetto.

Civitavecchia perde un grande uomo e un grande sportivo, ma il ricordo di Antonio Parisi resterà vivo nella memoria collettiva di tutti noi. Che la sua passione e il suo spirito di sacrificio continuino a ispirarc”i.

La Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco e tutti gli organi e soci.